Türkiye Cumhuriyeti'nin Moğolistan Büyükelçiliği'nde Protokol Genel Müdürü Yardımcısı görevine Başak Genç Yüksel atandı.

Kariyer ve eğitim

Başak Genç Yüksel, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında geniş bir deneyime sahip. Yüksel, eğitimini uluslararası ilişkiler alanında tamamlamış olup, kariyerine çeşitli diplomatik pozisyonlarda devam etmiştir.

Moğolistan Büyükelçiliği'nde Protokol Genel Müdürü Yardımcısı olarak görev yapacak olan Başak Genç Yüksel, Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek. Yüksel, aynı zamanda protokol işlemlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.