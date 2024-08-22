Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ağustos 2024’te Türkiye’nin enerji üretiminde tarihi rekorlara imza attığını duyurdu. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaştı. Aynı ay içinde, 15 Ağustos'ta ise 7 milyon 609 bin 427 metreküplük doğal gaz üretimiyle yeni bir rekor kırıldı. Bu üretim rekorları, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefine yönelik kararlı adımlar attığını gösteriyor.

Petrol üretiminde TPAO’nun rolü

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2024’ü petrol ve doğal gaz üretiminde artış yılı ilan ettiğini belirterek, bu hedef doğrultusunda kaydedilen ilerlemelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti. 17 Ağustos’ta kaydedilen 107 bin 621 varillik ham petrol üretiminin 95 bin 656 varillik kısmını Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gerçekleştirdi. Özellikle Gabar Dağı'ndaki kuyulardan yapılan 47 bin 58 varillik üretim, Türkiye’nin yerli petrol kaynaklarını ne denli etkin bir şekilde değerlendirdiğini gözler önüne serdi.

Doğal gazda yeni rekor: 7 milyon 609 bin metreküp

Doğal gaz üretiminde de önemli bir başarı elde edildi. 15 Ağustos’ta 7 milyon 609 bin 427 metreküplük üretim rekoru kırıldı. TPAO, bu üretimde de büyük bir pay sahibi oldu; 7 milyon 335 bin 47 metreküplük üretim TPAO tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası’ndan çıkarılan 6 milyon 146 bin 886 metreküplük doğal gaz, Türkiye’nin denizlerdeki enerji potansiyelini ortaya koydu.

Enerji bağımsızlığı yolunda büyük adımlar

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, yerli kaynaklarla enerji üretimini artırarak dışa bağımlılığı azaltma yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hem karada hem de denizde yeni sondajlar yaparak ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da artıracağız” dedi.