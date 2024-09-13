Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak bilinen Wakui Tomisaburo, 110 yaşında hayatını kaybetti. 28 Kasım 1913 doğumlu olan Wakui, Japonya’nın dört farklı imparatorluk döneminde yaşamış bir efsane olarak tarihe geçti. Wakui'nin vefatı, Japonya'nın Kanagawa Eyaleti'ne bağlı Atsugi şehrinde gerçekleşti.

Üç yüzyılın şahidi

Wakui, modern Japonya'nın önemli dönemlerini gözlemleme fırsatı bulmuş bir isimdi. Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa dönemlerinin her birinde yaşayan Wakui, bu süre zarfında Japonya’nın toplumsal ve kültürel değişimlerine tanıklık etti. Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Wakui'yi Nisan 2024’te "Japonya’nın en yaşlı erkeği" olarak duyurmuştu.

Ton balığının sadık tüketicisi

Gençliğinde Tokyo'nun Tsukiji bölgesinde ton balığı satıcısı olarak çalışan Wakui, yaşlılığında da ton balığını en sevdiği yiyecek olarak nitelendiriyordu. Wakui'nin bu tercihinin, yaşamının son dönemlerinde ona büyük bir mutluluk ve huzur verdiği belirtiliyor.

Önceki rekortmenler

Wakui'den önce Japonya'nın en yaşlı erkekleri arasında Nakamura Şigeki, Kasım 2022'de Hiroşima'da 111 yaşında ve Sonobe Gisaburo, Mart 2024'te Çiba'da 112 yaşında vefat etmişti. Bu isimler, Wakui'nin ardından Japonya'nın uzun yaşam geleneğini devam ettiren diğer önemli figürlerdi.