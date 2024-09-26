Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında milli proje olarak öne çıkan Meyve, Sebze, Gıda, Gıda Ürünleri, Gıda Teknolojileri Ambalaj, Tarım Teknolojileri, Depolama ve Lojistik Fuarı (Interfresh Eurasia), İzmir'de coşkulu bir törenle açıldı. 8. kez düzenlenen bu önemli etkinlik, tarım ve gıda sektöründeki aktörleri bir araya getirdi.

Türk tarımı küresel pazarlarla buluşuyor

İzmir Fuar Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere önemli isimler katıldı. Fuarda, 55 ülkeden alım heyetleri ve Avrupa'nın önde gelen zincir market temsilcileri yer alırken, Türk tarım ürünlerinin yaş, kuru, dondurulmuş ve konserve halleri görücüye çıktı.

Küresel tarım ticareti için stratejik bir aktör

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, açılış konuşmasında Türkiye'nin tarım sektöründeki önemli konumuna vurgu yaparak, 2023 yılında tarım ve gıda ürünleri ihracatında rekor bir seviyeye ulaşıldığını söyledi. Ağar, tarımsal üretimdeki artışa dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, yaş meyve ve sebze üretiminde dünya sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Ülkemiz, 59,2 milyon tonluk yaş meyve ve sebze üretimi ile küresel pazarlar için kritik bir tedarikçi konumundadır.”

Yaş meyve sebze ihracatında yükselen başarı

Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla yaş meyve ve sebze ihracatı 3,5 milyar dolara ulaştı. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Rusya, Almanya ve Romanya ilk sıralarda yer alırken, tarımsal ihracatın toplamda yüzde 10’dan fazlasını yaş meyve ve sebze ürünleri oluşturuyor.

Organik tarım ürünlerine artan talep

Ağar, ayrıca organik ve iyi tarım uygulamaları sayesinde Türkiye'nin ihracat fırsatlarını artırdığını belirtti. Ticaret Bakanlığı'nın ulusal ve uluslararası fuarları desteklemeye devam ettiğini ifade eden Ağar, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara sağlanan desteklerin büyütüldüğünü açıkladı.

Çiftçilerin sorunları gündemde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel ise tarım sektörünün stratejik önemine vurgu yaparak çiftçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Yücel, özellikle gübre ve mazot fiyatlarındaki artışların üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade etti ve ekledi: “Tarımda dışa bağımlılığın önüne geçmek ve çiftçilerimizin yüzünü güldürmek için planlı ve uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacımız var.”

Ege Bölgesi tarımda güçleniyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, fuarın İzmir'e taşınmasının bölge için büyük bir avantaj sağladığını belirtti. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını ve bu rakamın her yıl arttığını söyleyen Uçak, fuarın katılımcı ve ziyaretçi sayısında da büyük bir artış beklendiğini vurguladı.

Yeni müşteri fırsatları

Interfresh Eurasia fuarının, taze meyve sebzeden dondurulmuş ve kurutulmuş ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduğunu belirten Uçak, fuarın Türkiye’nin tarımsal çeşitliliğini sergilemek adına önemli bir platform olduğunu söyledi.

Fuarı düzenleyen Antexpo A.Ş Genel Müdürü Murat Özer, etkinliğe destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederek, fuarın Türk tarımı için uluslararası arenada daha güçlü bir temsil imkânı sunduğunu ifade etti.