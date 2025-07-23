İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, 3. Lig'e düşmesinin ardından yönetimsel krizlerle gündemde. Taraftarlar, verilen sözlerin tutulmaması ve kulübün içinde bulunduğu belirsizlik nedeniyle Gaziemir’deki kulüp tesislerine siyah çelenk bırakarak istifa çağrısında bulundu.



“İstifa da bir hizmettir” pankartı dikkat çekti

Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri önünde bir araya gelen Altaylı taraftarlar, yönetimin göreve gelmeden önce verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmediğini savunarak, “İstifa da bir hizmettir” yazılı siyah çelengi kulüp kapısına bıraktı. Protestoda, “100 yıllık kulübü rezil ettiniz”, “Yönetim istifa” gibi sloganlar atıldı.

Taraftardan sert açıklamalar: “Hayal sattınız”

Altay Genel Kurul Üyesi Cenker Ekemen, grup adına okuduğu bildiride yönetimi sert sözlerle eleştirdi:

“Aylarca tutarsız açıklamalar yaptınız. ‘Tapu’ dediniz boş çıktı. ‘Resmi imzalar atıldı’ dediniz, atılmadığı ortaya çıktı. ‘Çekildik’ dediniz, sonra geri döndünüz. Meydan boşken hayal sattınız. Oyuncu kalmadı, personel suçlandı. Şimdi de bizleri hedef gösteriyorsunuz.”

“Köfteyle, klima ile Altay yönetilmez”

Taraftar grubu, kulüpte son dönemde yaşanan gelişmeleri küçümseyerek, “Köfte, patates, klima, çarşaf, çanak ve tabakla övünüp koskoca 111 yıllık Altay'ı rezil ediyorsunuz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Açıklamada ayrıca, kulübün şirket yapısına geçirilmesine dair söylentilere ilişkin sert bir uyarı yapıldı:

“Genel kurul iradesini yok sayarak şirketi üzerinize geçirmeye kalkarsanız camiamızın hukukçuları yakanıza yapışır. Altay’a daha fazla ihanet etmeyin, istifa edin.”