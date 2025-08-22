Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, play-off turunda galibiyet elde edemeyince ülke puanında kritik bir döneme girildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un sahadan galibiyetle ayrılamaması, Yunanistan’ın Türkiye’ye yaklaşmasına yol açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş, Konferans Ligi’nde deplasmanda Lausanne-Sport ile 1-1’lik eşitliği bozamadı. RAMS Başakşehir, Universitatea Craiova’ya 2-1 mağlup olurken, Samsunspor da Panathinaikos karşısında 2-1 yenildi.

Bu sonuçlarla birlikte, Yunanistan ülke puanında Türkiye’ye bir adım daha yaklaşmış oldu. Panathinaikos’un Samsunspor’u mağlup etmesi, Yunan ekibine ek puan kazandırdı ve Türkiye’nin 9. sıradaki konumu tehlikeye girdi.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

İngiltere – 94.950
İtalya – 84.517
İspanya – 78.828
Almanya – 74.545
Fransa – 67.819
Hollanda – 61.616
Portekiz – 55.766
Belçika – 53.550
Türkiye – 43.500
Çekya – 40.300
Yunanistan – 37.050

Uzmanlar, önümüzdeki maçlarda alınacak sonuçların Türkiye’nin önümüzdeki sezon Avrupa kupalarındaki kontenjanını doğrudan etkileyeceğini vurguluyor. Türk takımlarının, ülke puanını koruyabilmek için kalan müsabakalarda başarılı performans sergilemesi gerekiyor.