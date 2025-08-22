Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali sonrası ünlü rapçi Çakal (Emirhan Çakal), konser çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından ünlü rapçi Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, emniyet ekipleri saldırgan ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, sahnedeki performansını tamamlayan Çakal, konser alanından ayrıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından hedef alındı. Açılan ateş sonucu ünlü rapçinin ayağına saçmalar isabet etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Çakal’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırının detayları ve saldırganların kimlikleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.