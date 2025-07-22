Türkiye-Ürdün üniversitesi kurulması için görüşmeler başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ürdün Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Azmi Mahafzah ve heyetini YÖK’te ağırladı. Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye-Ürdün Üniversitesi’nin kurulması için müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı.

Mutabakat zaptı ile iş birliği artırılacak

İki kurum arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu zaptın, ülkeler arasında denklik ve tanıma sorunlarını çözeceği, akademik iş birliğini güçlendireceği belirtildi.

Ortak projeler ve öğrenci değişimi yapılacak

Öğrenci hareketliliği ve akademik değişim programları artırılacak, üniversiteler ortak bilimsel araştırmalar yürütecek. Araştırma altyapılarının ortak kullanımı sağlanarak yükseköğretimde yeni bir dönem açılacak.

YÖK Başkanı Özvar, iş birliği anlaşmasının her iki ülke için hayırlı olmasını diledi.