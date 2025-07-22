Milli takıma seçilen sporcular Merkezefendi Belediye Başkanı’nı ziyaret etti

Milli takıma davet edilen başarılı sporcular ve antrenörleri, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin gururu olan sporcuların ve antrenörün elde ettiği başarılar konuşuldu.

Başkan Doğan sporculara destek verdi

Şeniz Doğan, sporun birleştirici ve güçlendirici yönüne inandıklarını belirterek, "Bu başarıları büyük bir gururla karşılıyoruz. Sporcularımız ve antrenörümüz Avrupa Şampiyonası’nda da ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek" dedi.

Milli sporcuların başarıları kutlandı

Türkiye Şampiyonu Merkezefendi Belediyesi Boks Spor Kulübü sporcusu Ceyda Kuru ile milli takıma davet edilen Beyzanur Ulu ve Milli Boks Takımı antrenörü Asiltürk Özuysal’ın ilçeye ve ülkeye gurur verdiği vurgulandı. Başkan Doğan, sporculara ve antrenörlerine her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Bu ziyaretle birlikte Merkezefendi’nin spora verdiği önem ve milli takımda temsil edilme gururu bir kez daha ortaya konmuş oldu.