Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinin güçlenmesi adına yapılan çalışmalara dikkat çekti. Berlin’de gerçekleştirilen Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) 5’inci Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yorgancılar, “Almanya, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde kilit bir role sahip. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, iş insanlarının vize sorunları ve ulaşım kotalarının aşılmasında Almanya’nın desteği kritik öneme sahip” dedi.

Ticaret Hedefi: 60 Milyar Dolar

Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret hacminin şu anda 50 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Yorgancılar, hedefin 60 milyar dolar olduğunu ifade etti. "Alman ve Türk iş dünyasının iş birliğini artırmak için İstanbul ve Berlin'de faaliyet gösteren iki önemli odamız bulunuyor. Bugün Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır" diye konuştu.

Karşılıklı Yatırımlarda Güçlü Bağlar

Yorgancılar, Almanya’nın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de 7.000’den fazla Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketler yaklaşık 10 milyar Euro'luk yatırım yaparak 120.000 kişiye istihdam sağlıyor” dedi. Almanya’da ise Türk girişimcilerin yarattığı ekonomik değerin altını çizen Yorgancılar, "80 binden fazla Türk girişimci, yıllık 50 milyar Euro ciro yaratıyor ve 500 bin kişiye istihdam sağlıyor" şeklinde konuştu.

Yeşil ve Dijital Dönüşümde İşbirliği

Almanya’nın desteğinin sadece ticaret değil, aynı zamanda yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında da önemli olduğunu vurgulayan Yorgancılar, "Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize ve ulaşım sorunlarının çözümü için Almanya ile iş birliği yapıyoruz" dedi. Toplantıda, sanayi, enerji, dijitalleşme ve yeşil ekonomi gibi alanlarda iş birliğinin genişletilmesi gerektiği ifade edildi.

JETCO Protokolü İmzalandı

Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla JETCO Protokolü, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck tarafından imzalandı. Protokol, dijitalleşme, endüstriyel iş birliği ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesini hedefliyor.