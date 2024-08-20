Konak Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek ‘İklim Zirvesi,’ Avrupa Birliği ve Türkiye’den belediyelerin iklim kriziyle mücadele deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geleceği önemli bir platform sunacak.

Konak Belediyesi, 22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘İklim Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Zirve, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı kapsamında organize ediliyor ve “Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE)” projesi çerçevesinde düzenleniyor.

SPACE projesine katılım

Zirvede, SPACE Proje Ortakları olan Almanya’dan Hamm Belediyesi, İtalya’dan Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği'nin yanı sıra Letonya’dan Gulbene Belediyesi, Fransa’dan Nice Belediyesi, İspanya’dan Barselona ve Manresa belediyeleri, Litvanya’dan Vilnius Belediyesi, Slovenya’dan Ljubljana ve Ptuj belediyeleri gibi birçok Avrupa şehri katılım gösterecek. Türkiye'den ise Eskişehir, Nilüfer, Muratpaşa, İstanbul Büyükşehir, Gaziemir, Çiğli ve İzmir Büyükşehir belediyeleri temsilcileri iyi uygulama örneklerini sunacak.

Başkan Mutlu iklim krizine dikkat ekti

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, iklim krizinin etkilerinin İzmir ve Türkiye genelinde ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, bu zirvenin önemine vurgu yaptı. Başkan Mutlu, “İklim Zirvesi’ni kentimizde düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Yangınlarla mücadele ettiğimiz bu günlerde, iklim krizinin etkilerini görmezden gelmek imkansız. Bu zirvede alınacak kararlar, gelecekteki çalışmalarımıza yol haritası oluşturacak” dedi.

İklim Zirvesi, yurtiçinden ve yurtdışından katılacak belediyelerin iklim krizine karşı verdikleri mücadeleleri ve uyguladıkları başarılı stratejileri paylaşmaları için eşsiz bir fırsat sunacak. Başkan Mutlu, ortak aklın gücüyle bu mücadeleyi daha etkin hale getireceklerine inandığını ifade etti.