Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyinde başlayan yeniden kara devriyesi, bölgedeki terörle mücadele işbirliğini güçlendirmek ve terör örgütlerine ait yapıları tespit etmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ve Rusya ile varılan mutabakat gereği belirlenen kontrol noktalarının ve askeri yapıların tespit edilmesi için bir Birleşik Kara Devriyesi (BKD) faaliyeti başlatıldığını açıkladı. Bu süreçte Türk-Rus işbirliğinin sergileneceği belirtilirken, faaliyetin ilerleyen dönemlerde devam etmesi planlanıyor.

Editör: Mehrican Candemir