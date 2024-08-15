2025 yılının 16-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 25. Xiamen Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda, Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) üstleniyor. Fuarda A6 Holü’ne geçiş, Türk doğal taş ihracatçıları için önemli bir stratejik hamle olarak değerlendiriliyor.

Xiamen Belediyesi ve EMİB arasında anlaşma

Xiamen Belediyesi yetkilileriyle İzmir’de yapılan görüşmeler sonrasında A6 Holü’ne geçiş konusunda mutabakata varıldı. EMİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taş ihracatçı firmaların A6 holünde yer alma taleplerini 2024 yılında Xiamen Fuarı sırasında gündeme getirdiklerini ve bu talebin sonucunda Çin tarafıyla anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Fuarın önemi

Küresel katılım: Xiamen Fuarı, Çin doğal taş ticaretinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Güney Kore, Japonya ve dünyanın dört bir yanından alıcılar fuarı ziyaret ediyor.

Geniş kapsam: 2024 yılında fuara 191.000 m² alanda 2.000’den fazla firma katıldı.

Ziyaretçi profili: 2024 yılında fuar, 120 ülkeden 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye’nin ihracat rakamları

2024 yılının ocak-temmuz döneminde Türkiye, 1 milyar 78 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri 243 milyon dolarlık ithalatla ilk sırada yer alırken, Çin 217 milyon dolarlık taleple ikinci oldu. Ege Maden İhracatçıları Birliği, aynı dönemde 394 milyon dolarlık ihracat yaparak bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Başvuru detayları

16-19 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek fuara katılmak isteyen firmalar, 29 Ağustos 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurularını yapabilirler. A6 holünde yerleşim planları, başvuru ve ödeme sırasına göre belirlenecektir.

Türkiye’nin doğal taş sektörü temsilcileri, bu stratejik adımla uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor.