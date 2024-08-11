Türkiye edebiyat ve kültür dünyasının önemli isimlerinden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan’ın vefat haberi, Türkiye Yazarlar Birliği'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Açıklamada, "Bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız Mehmet Doğan göçünü topladı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağolsun" ifadelerine yer verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mehmet Doğan'ın vefatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Kurtulmuş, paylaşımında, “Millî edebiyat ve Türk Dili davasının sebatkâr öncülerinden, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan’a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Türkçe kelimeleri derlediği hazine mahiyetindeki sözlüğü, kültürel dünyamıza bıraktığı en önemli miraslarındandır. Mekânı cennet, makamı âlî olsun” şeklinde duygularını ifade etti.

Mehmet Doğan kimdir?

1947 yılında Ankara’nın Kalecik ilçesinde doğan Mehmet Doğan, eğitim hayatını Ankara Gazi Lisesi ve ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu'nda dokümantalist olarak görev yaptıktan sonra Dergah Yayınları'nda yayın yönetmenliği yaptı. 1977-1978 yıllarında TRT Genel Müdür danışmanlığı görevinde bulundu ve tekrar Dergah Yayınları'nda çalıştı.

1980'li yıllarda çeşitli gazete ve dergilerde günlük ve haftalık yazılar yazdı. 1996 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilen Doğan, bu görevini 2005 yılına kadar sürdürdü.

Kültürel ve edebi katkılar

Doğan, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayınını planladı ve ilk ciltlerinin yayınını yönetti. Ayrıca, Türk Aile Ansiklopedisi’nin üç ciltlik yayınını hazırladı. Çeşitli televizyon programlarının yapımında görev aldı ve çok sayıda kitap, sözlük ve belgesel hazırladı.

Yazarlık ve kültürel çalışmalarında büyük başarılar elde eden Doğan, 1978 yılında "Türkiye Milli Kültür Vakfı teşvik ödülü", 1982'de "Yazarlar Birliği Dil ödülü", 1995'te "Özbekistan Yazarlar Birliği Milletlerarası Kaşgarlı Mahmud Mükafatı", 2004'te "7. Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" ve 2012'de "Karaman Dil Ödülü" gibi ödüller aldı.

Son yolu ve anma

Mehmet Doğan’ın cenaze namazı 12 Ağustos 2024 tarihinde Ankara’daki Hacı Bayramı Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak.