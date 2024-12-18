Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi"ni 2025 itibarıyla hayata geçiriyor. Akıllı şehirler için altyapı oluşturacak bu proje ile Türkiye’nin şehirleri dijital olarak haritalandırılacak ve şehirlerin dijital ikizleri çıkarılacak.

Afet yönetimi ve şehir planlamasında yenilik

Proje, özellikle afet yönetimi alanında büyük bir devrim yaratacak. Deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetlerde arama kurtarma ekiplerine hızlı ve doğru müdahale imkanı sağlanacak. Ayrıca, afet sonrası hasar tespit çalışmaları için doğru verilere hızla ulaşılabilecek.

Şehir verilerinin dijitalleşmesi

Proje kapsamında:

Mevcut yapı stoku tespit edilip takip edilecek,

Tapu, kadastro ve adres bilgileri dijital ortamda entegre edilecek,

3 boyutlu bina verileri belediyeler ve kamu kurumlarıyla paylaşılacak.

Bu yenilikler, şehir planlama, çevre koruma, arazi yönetimi ve mühendislik projeleri gibi birçok alanda kullanılabilecek. Ayrıca, tapu kayıtları ile gerçek kullanım arasındaki fark tespit edilerek kayıtların doğruluğu artırılacak.

Vatandaşa kolaylık sağlanacak

Proje, gayrimenkul alım satım işlemlerinde vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak. 3 boyutlu görüntülerle yapı ve bağımsız bölümlerin alan büyüklüğü, cephe ve oda sayısı gibi bilgileri kullanıcıların erişimine açılacak. İskanlı ve iskansız binaların takibi yapılabilecek ve bürokrasi azaltılarak süreçler hızlandırılacak.

Tekirdağ’da bilgilendirme toplantısı

Proje kapsamında, Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’da bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu olan işlemlerde üç boyutlu uygulamaların nasıl yapılacağı açıklandı. Mimari projelerin dijital modellere dönüştürülmesi ile ilgili detaylar paylaşıldı.