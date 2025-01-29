Gazetecilere ‘bilirkişi’ soruşturmasında gözaltına alınan sunucu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'atanmış bilirkişi' diye tanımladığı ve CHP'ye yönelik davaların verildiğini söylediği bilirkişiyle ilgili haberleri nedeniyle gözaltına alınan soruşturmada ilk karar çıktı.

Dün saat 18.00'de gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve söz konusu yayının yapıldığı programın moderatörü Seda Selek yurtdışı yasağı ve adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam gözaltına alınan Barış Pehlivan ise henüz hâkim karşısına çıkmadı.

Savcılığın yeni kararıyla ifadeye çağrılan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un da savcıya ifade vermesinin ardından üç ismin durumunun birlikte ele alınacağı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıkladı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayımlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Konuyla ilgili, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayımladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği iddiasıyla Barış Pehlivan ve Halk TV yetkilileri hakkında “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma başlatıldı.