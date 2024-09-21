Dün Türkiye genelinde günlük bazda 923 bin 713 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, tüketim 927 bin 743 megavatsaat olarak kaydedildi.

Tüketim Zamanlaması

Verilere göre, en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 919 megavatsaat ile saat 16:00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 113 megavatsaat ile saat 05:00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretim verilerine bakıldığında, en yüksek paya sahip olan kaynak, yüzde 24,97 ile ithal kömür santralleri oldu. Bunu yüzde 16,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Dengesi

Ayrıca, Türkiye dün 12 bin 877 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 16 bin 925 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Dikkat çeken bu veriler, Türkiye'nin elektrik üretim ve tüketim dinamiklerini gözler önüne seriyor. Peki, bu durum ülkenin enerji stratejisi üzerinde nasıl bir etki yaratacak?