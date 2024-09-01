İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı verilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin yoğun denetimleri sonucunda, belirlenen süre zarfında 2 milyondan fazla araç denetlendi. Denetimler sırasında, yasaların izin vermediği halde ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 229 sürücüye ceza uygulandı.

Çeşitli ihlallere cezai işlem uygulandı

Hız sınırını aşan 123 bin 603 sürücü, araç muayenesi yaptırmayan 23 bin 594 araç sahibi, emniyet kemeri takmayan 16 bin 396 kişi, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 14 bin 117 sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 araç sürücüsü de cezai işlemle karşılaştı. Böylece, toplamda 445 bin 375 sürücü ve araca çeşitli ihlaller nedeniyle işlem yapıldı.

Alkollü araç kullanımına geçit yok

Bakan Yerlikaya, alkollü araç kullanımına karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Alkollü araç kullanımıyla mücadele, trafik görevlilerimizce 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda teknik cihazlar etkin şekilde kullanılmakta, alkollü sürücüler tespit edilmektedir. Trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım ve hem araçlarımızda hem de otobüslerde emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil," ifadelerini kullandı.