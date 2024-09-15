Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçede huzuru artırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla, Efeler Belediyesi’nin Psikososyal Destek Merkezleri'nde hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan öfke kontrolü terapi hizmetini tanıttı.

Yetişkin’den sosyal medya üzerinden duyuru

Başkan Yetişkin, sosyal medya hesabında paylaştığı video ile Psikososyal Destek Merkezleri’nin mevcut faaliyetlerini ve yeni uygulamayı detaylandırdı. Yetişkin, video açıklamasında, merkezlerin diyetisyen, doğuma hazırlık ve oyun terapisi gibi alanlarda verdiği danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, öfke kontrolü terapisi uygulamasına başladığını duyurdu.

Psikososyal destek merkezlerinin yeni hizmeti

Yeni hizmetin, Efeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ilk uygulama olduğunu belirten Yetişkin, öfke kontrolü konusunda uzmanlaşmış danışmanlık hizmetlerinin başladığını ifade etti. “Finansal sorunlar, ailevi ve sosyal durumların kötü etkileşimi, vatandaşlarımızda büyük bir duygusal travmaya neden olmuştur. Bu durum, adli vakalara da yansıdı. Efeler Belediyesi olarak toplum desteğiyle öfke duygusuyla başa çıkma konusunda danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Amacımız; mutlu ve huzurlu bir Efeler yaratmak” dedi.

Hizmetten faydalanmak isteyenler için bilgiler

Efeler Belediyesi’nin bu yeni hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 18-65 yaş aralığında olmalıdır. Başvurular Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan Psikososyal Destek Merkezi’ne yapılabilir. Terapi hizmeti, bireylerin öfkeye neden olan etmenleri ve öfkeyi ifade etme şekillerinin sonuçlarını fark etmelerine yardımcı olacak. Danışanlar, öfke duygusunu anlamak ve sağlıklı bir şekilde yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri edinme fırsatı bulacaklar.

Toplumdan teşekkür

Yetişkin’in sosyal medyada paylaştığı içerik, yüzlerce beğeni ve teşekkür yorumuyla büyük bir takdir topladı. Vatandaşlar, yeni hizmetin Efeler’deki yaşam kalitesini artıracağını belirterek, uygulamayı olumlu bir şekilde değerlendirdi.