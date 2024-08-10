Şanlıurfa'nın 15 kilometre doğusunda yer alan Göbeklitepe'de yapılan kazılarda, 12 bin yıllık bir taş sütun üzerinde 365 'V' sembolü keşfedildi. İskoçyalı araştırmacılar tarafından incelenen bu sembollerin, eski bir güneş takvimi olarak kullanıldığı belirlendi. Bu bulgu, tarihin bilinen ilk takvim kayıtlarının 10 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koyuyor.

Göbeklitepe’deki keşif: 365 ‘V’ sembolü

Göbeklitepe, dünyanın en eski tapınak kompleksi olarak kabul ediliyor ve tarih öncesi dönemlere dair önemli ipuçları sunuyor. Edinburgh Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, Göbeklitepe'deki taş sütun üzerinde kazınmış 365 ‘V’ sembolünü inceledi. Bu sembollerin, bir yılı temsil eden ve 12 ay ile 11 gün içeren bir güneş takvimi olarak kullanıldığını ortaya koydular. Bu, eski insanların zamanı takip edebilmeleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu keşif, tarihin bilinen ilk takvim kayıtlarının yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu takvim sisteminin, yaklaşık 13 bin yıl önce Dünya'ya çarpan bir kuyruklu yıldızın etkilerini kaydetmek amacıyla kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Kuyruklu yıldız çarpması, uzun süren bir mini buzul çağına neden olmuş ve birçok büyük hayvan türünün yok olmasına yol açmıştı. Ayrıca, Batı Asya'da tarım ve yerleşik hayata geçişi tetikleyerek uygarlığın doğuşuyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Gökyüzü gözlemcileri

Edinburgh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Martin Sweatman, Göbeklitepe sakinlerinin gökyüzünü dikkatle gözlemlediklerini ve kuyruklu yıldız çarpmasının dünyalarını nasıl etkilediğini fark ettiklerini belirtti. Sweatman, bu olayın, yeni bir dinin doğmasına, soğuk iklimle başa çıkmak için tarımda gelişmelere yol açarak uygarlığın tetiklenmesine neden olmuş olabileceğini ifade etti. Yazının gelişimine doğru atılan ilk adımların, bu gözlemleri kaydetme girişimleriyle başladığını belirtti.