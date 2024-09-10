İspanya, trafik güvenliğini ve çevresel sürdürülebilirliği artırma hedefi doğrultusunda yeni bir trafik levhasını, R-120’yi yürürlüğe soktu. Paris Anlaşması'na imza atan ülkeler arasında trafik düzenlemelerinde değişiklikler yapmaya başlayan İspanya, bu yeni levhalarla hem yol güvenliğini artırmayı hem de trafik akışını daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni trafik levhasının anlamı ne?

R-120 işareti, çevresel faktörlere göre bazı araçların belirli bölgelerde hareket etmelerini kısıtlayan bir levha olarak tanımlanıyor. Bu yeni tabelalar, belirli alanlara giriş iznini yalnızca çevre dostu araçlarla sınırlamakta. Böylece, zararlı emisyonları azaltmak ve temiz enerji kaynaklarını teşvik etmek hedefleniyor.

Uymayan sürücülere ağır ceza

Yeni tabelaların ülke genelindeki karayollarında yerini alması, sürücüler arasında kafa karışıklığına neden olmuş durumda. Özellikle bu tabelaların içeriğine alışmakta zorlanan sürücüler için, trafik düzenlemelerine uyum sağlamak zorlayıcı olabilir. İspanya hükümeti, yeni düzenlemelere uymayan sürücüler için ağır para cezaları öngörüyor.

Hükümet yetkilileri, "Düşük emisyonlu bölgelere özel etiket olmadan giren araçlar, ağır para cezaları ile karşılaşacak. Bu uygulama, zararlı emisyonları azaltma ve çevre dostu enerji kaynaklarını destekleme planının bir parçasıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye’de bekleniyor

R-120 işareti, çevre dostu ulaşım sistemlerini destekleme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İspanya’daki bu uygulamanın başarılı olması durumunda, diğer Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de de benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.