Türkiye’de yapay zekânın kötüye kullanımını önlemek amacıyla hazırlanan ilk kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. MHP Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Halil Öztürk’ün imzasını taşıyan düzenleme, deepfake içeriklerden veri güvenliğine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Teklifte, kişilik haklarını ihlal eden içeriklerin 6 saat içinde kaldırılması zorunlu hale getirilirken, yükümlülüklere uymayanlara 10 milyon TL’ye kadar para cezası ve hapis cezası öngörülüyor.

Türkiye’de ilk “yapay zeka kanunu”

MHP’li Halil Öztürk tarafından sunulan teklif, yapay zekâ sistemlerinin hukuki çerçevesini netleştiriyor. Kullanıcı ve geliştiricilerin sorumluluklarının açıkça tanımlandığı düzenlemede şu maddeler öne çıkıyor:

Kişilik haklarını ihlal eden ve kamu güvenliğini tehdit eden içerikler 6 saat içinde kaldırılacak.

Yapay zekâ ile üretilen deepfake içerikler “yapay zeka tarafından üretilmiştir” ibaresiyle paylaşılacak.

Ayrımcı veri setleri yasaklanacak.

Seçim güvenliğini tehdit eden durumlarda BTK’ya acil müdahale yetkisi verilecek.

Para ve hapis cezası geliyor

Kanun teklifine göre, yükümlülüklere aykırı hareket eden içerik sağlayıcılar ve geliştiriciler 10 milyon TL’ye kadar para cezası ve erişim engeli yaptırımıyla karşılaşabilecek. Ayrıca yapay zekâya suç unsuru komut veren kişiler doğrudan fail sayılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacak.

“Dijital istiklal” vurgusu

Teklifi “Türkiye’nin dijital istiklali için bir taahhüt” olarak nitelendiren Halil Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Bir milletin güvenliği artık yalnızca sınırlarında değil, dijital dünyadaki varlığında da şekilleniyor. Siber saldırılar, dijital manipülasyonlar ve deepfake içerikler seçim süreçlerini gölgeleyebiliyor. Bu yasa ile manipülasyona geçit vermeyeceğiz.”

Öztürk, Türkiye’nin yalnızca takip eden değil, kuralları koyan bir aktör olması gerektiğini de vurguladı.

Vatandaş güvenliği ön planda

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, vatandaşların güvenliğinin artırılması, demokrasinin korunması ve devletin dijital egemenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.