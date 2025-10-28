ABD merkezli Speedtest Küresel Endeksi’nin Ağustos 2025 verilerine göre, Türkiye sabit internet hızında 56,17 Mbps ortalamayla 154 ülke arasında 100’üncü sırada yer aldı. Küresel ortalama ise 104,43 Mbps seviyesinde.

Bu da demek oluyor ki, Türkiye’de 6 GB büyüklüğündeki bir filmin indirilmesi ortalama 14 dakika sürerken, dünya ortalığında bu süre 8 dakika civarında gerçekleşiyor.

Uzmanlar: Fiber altyapı yetersiz

BBC Türkçe’ye konuşan uzmanlar, internet hızının düşük olmasının temel nedeninin fiber altyapı eksikliği olduğunu belirtiyor. Teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil, 2005’te Türkiye’de 30 milyon kilometrelik bakır kablo şebekesi bulunduğunu, ancak 20 yılda fiber yatırımların yetersiz kaldığını vurguladı:

“Bakırdan alınabilecek hız hiçbir zaman fiber seviyesine ulaşamıyor ve paket kayıpları yaşanıyor.”

BTK verilerine göre Türkiye’de toplam fiber optik kablo uzunluğu 637 bin kilometre. Bunun 244 bini omurga, 393 bini erişim amaçlı kullanılıyor. Toplam 18 milyondan fazla sabit genişbant abonesi bulunuyor; bunların 8,77 milyonu fiber. Fiber abonelerin oranı %42, OECD ortalaması ise %44,6.

Fiber görünüyor ama son kısım hâlâ bakır

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, fiber abone sayısının yüksek görünmesinin aldatıcı olduğunu belirtti:

“Binaya veya saha dolabına kadar fiber geliyor, ancak evlere giden hatlar hâlâ bakır. Bu nedenle hızlar düşük kalıyor.” Balıkesir Sındırgı depremi sonrası İçelli’den kritik açıklama İçeriği Görüntüle

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Üyesi İlhami Türkdoğan da Türkiye’nin teknik kapasite bakımından diğer OECD ülkeleriyle aynı hızları sağlayabilecek durumda olduğunu belirterek, kamu denetimli planlı yatırımlar gerektiğini vurguladı.

Tekelleşme ve yatırım sorunu

Uzmanlara göre düşük hızların bir diğer nedeni, altyapı yatırımlarındaki tekelleşme. Türkiye’de fiber altyapının büyük kısmı Türk Telekom’un kontrolünde. Nebil, rekabet eksikliğinin yatırımları sınırladığını belirtti.

Teberci ise altyapı yatırımlarının serbestleşmesi çağrısında bulunarak, diğer operatörlerin yatırım iştahının düşük olduğunu ifade etti.

Türk Telekom hedefi

Türk Telekom, 2030’a kadar fiber abone sayısını artırmayı ve ortalama internet hızını yedi katına çıkarmayı hedefliyor. CEO Ümit Önal, BTK’ya 2,5 milyar dolar + KDV imtiyaz bedeli ödeyeceklerini açıkladı.

Uzmanlar uyarıyor

Türkdoğan’a göre fiber altyapının farklı şirketlere açılması tek başına çözüm değil:

“Yatırımlar plansız dağılabilir ve kırsal bölgeler geri planda kalır. İnternete hızlı erişim yasal bir hak haline getirilmeli.”

Uzmanlar, Türkiye’nin internet hızını artırmasının rekabetçi, kamusal denetime açık ve planlı yatırım modeline bağlı olduğunu belirtiyor.