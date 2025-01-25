Türkiye genelinde 283 şubesi bulunan ünlü fast food zinciri KFC, ABD’li şirket Yum! Brands ile franchise sahibi İş Gıda arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ciddi bir kriz yaşıyor. Yaşanan sorunlar, birçok şubenin kapanmasına neden olurken, AVM şubeleri ise mahkeme kararını bekliyor.

KFC neden kapanıyor?

Anlaşmazlığın temel nedeni, İş Gıda'nın KFC ve Pizza Hut markalarının uluslararası standartlarını karşılayamaması olarak belirtiliyor. Bu durum, Yum! Brands tarafından franchise sözleşmesinin iptaliyle sonuçlandı. Bunun etkileri şöyle sıralanıyor:

Cadde üzerindeki şubeler, stokların tükenmesiyle kapandı.

AVM şubeleri, mahkeme kararını beklerken tedarik sorunları nedeniyle zorlanıyor.

Online sipariş sistemi, faaliyetlerin aksaması nedeniyle tamamen durduruldu.

Türkiye’den çekilme iddiaları

KFC’nin Türkiye’den tamamen çekildiği henüz doğrulanmasa da mevcut durum ciddi bir geri çekilmeyi andırıyor. İş Gıda, franchise iptali kararını kabul etmeyerek hukuki süreci başlattı. Bu süreç, şubelerin geleceğini mahkeme kararlarına bağlı hale getirdi.

Yum! Brands, Türkiye’deki operasyonları yeniden yapılandırmayı veya başka bir franchise ortaklığıyla devam ettirmeyi değerlendirebilir. Ancak şu an için KFC’nin Türkiye operasyonları belirsizliğini koruyor.

Yaşanan kriz, KFC’nin Türkiye’deki çalışanlarını iş kaybı riskiyle karşı karşıya bırakırken, tüketiciler de markanın ürünlerine erişim sağlayamıyor.