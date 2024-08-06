Adana'daki bazı restoranlar, garsonlara serviste yardımcı olması için robotları kullanmaya başladı. Yaklaşık 40 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan bu robotlar, 8 saat boyunca aralıksız hizmet sunabiliyor. Çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robotlar, garsonların iş yükünü hafifletiyor.

Siparişler hızla masalara ulaşıyor

Yemekler ve içecekler tepsilere yerleştirildikten sonra, görevlinin gerekli bilgileri girmesiyle robot, müşterilerin bulunduğu masaya kadar ilerliyor. Siparişler, garsonlar tarafından masalara servis ediliyor. Robotlar, siparişleri teslim ettikten sonra "afiyet olsun" diyerek belirlenen noktaya geri dönüyor ve müzik çalma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

İşletmeler için verimli bir çözüm

İşletmeci Ömer Çelik, mekanlarında yaklaşık bir aydır robot garson kullandıklarını belirtti. Yaz döneminde personel sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Çelik, "Yaz sezonunda personelin turizm bölgelerine gitmesi nedeniyle bu çözümü bulduk. Günlük 300-400 servis yapabiliyor" dedi.

Müşterilerin ilgisini çekiyor

İşletme müdürü Sabri Gel, robotların müşterilerin ilgisini çektiğini söyledi. "Sırf robotu görmek için gelenler var. Robot, çalışanların iş yükünü ciddi anlamda azaltıyor ve 7-8 saat çalışabiliyor," dedi.

"Teknolojik yeniliklere açık olmalıyız"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, restoranların teknolojik yeniliklere açık olması gerektiğini belirtti. "Yaz aylarında personel sıkıntısı yaşanabiliyor. Robotlar, servis kısmında işimizi çok kolaylaştırıyor ve müşterilerin de hoşuna gidiyor," diye ekledi.

Robotların kullanımı yaygınlaşıyor

Robotların satışını yapan firmanın genel müdürü Ahmet Uzel, Adana'da 3 işletmenin robotları kullandığını belirtti. "Robotlar, bulut tabanlı sistemle çalışıyor ve işletmelerin izinleri doğrultusunda yönetiliyor. İnsanların ilgisini çekiyor ve birçok yerden sipariş alıyoruz," dedi.