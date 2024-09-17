Altınordu Yeni Kadro Ve Teknik Ekibi Ile Yola Çıktı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona başarılı bir başlangıç yapan Altınordu, ilk üç maçında topladığı 7 puanla dikkat çekiyor. Evinde İnegölspor ve Isparta 32 Spor'u 2-0'lık skorlarla mağlup eden İzmir temsilcisi, deplasmanda Kepezspor'la 0-0 berabere kalarak ligde ikinci sıraya yerleşti. Bu başarı, kadroda ve teknik ekipte gerçekleştirilen büyük değişikliklerin bir sonucu olarak görülüyor.

Kadroda büyük revizyon

Altınordu’nun 26 kişilik geniş kadrosunda 17 oyuncu ilk kez A takım forması giyiyor. Kadroya katılan 11 yeni transferin 10’u gurbetçi futbolculardan oluşuyor. Bu yeni isimler arasında Alper Tursun, Yusuf Şahin Örnek, Mete Yıldız, Ali Çırak, Emir Can Gencel, Kaan Baysal, Tahsin Çakmak, Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel yer alıyor. Yerli oyunculardan Eren Tokat da bu sezon İzmir ekibine katılan bir diğer isim. Altınordu'nun altyapısından da birçok genç yetenek A takıma yükseldi. Efe Kaan Yıldız, Mustafa Kocabaş, Burak Gültekin, Furkan Emin Kaçmaz, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran bu genç oyuncular arasında yer alıyor.

Geçen sezondan 9 oyuncu kaldı

Altınordu’nun geçen sezon küme düşme tehlikesi yaşayan kadrosundan yalnızca 9 oyuncu takımda kaldı. Serhat Öztaşdelen, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı gibi isimler takımda yer almaya devam ederken, Alperen, Yusuf Can, Onur gibi 16 futbolcu farklı kulüplere transfer oldu.

Teknik ekip yenilendi

Teknik direktörlük görevine geçen sezon Atilla Küçüktaka'nın yerine getirilen Olcay Şahan, yeni bir ekiple Altınordu A takımının başına geçti. Şahan, Ankaraspor'da birlikte çalıştığı Yardımcı Antrenör Hüseyin Yahyaoğlu ve Kaleci Antrenörü Volkan Erten’i ekibine dahil etti. Ayrıca, Altınordu altyapısında görev yapan Hakan Kesgin ve Sefa Ufuk Çeltik gibi isimler de A takımda görev yapmaya başladı.