Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahibi gemilerin Türkiye limanlarına girişini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e çıkışını kapsayan tam kısıtlama kararı aldı. Karar, liman başkanlıkları ve denizcilik acentelerine bildirildi.

Yeni uygulamaya göre, Türkiye limanlarına giriş yapan gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını gösteren resmi belgeler talep edilecek. Liman yetkilileri, bu belgelerin eksik veya yanlış beyan edilmesi halinde ortaya çıkabilecek tüm masrafların ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını belirtti.

Yetkililer, Türkiye’den İsrail’e doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığını, uygulamanın esas olarak Türkiye limanlarını kullanarak İsrail’e yük taşıyan yabancı gemileri kapsadığını açıkladı. Bu önlem, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi amaçlıyor.