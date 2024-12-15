Kasım ayında Türkiye, Kırgızistan’a 88,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek Kasım ayı ihracatını yaptı. Bu başarıda en büyük pay, 37,9 milyon dolarla mücevher sektörüne ait oldu. Türkiye’nin Kırgızistan’a olan ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %27,9 oranında artış gösterdi.

Mücevher sektörü zirvede

Türkiye'nin Kırgızistan’a yaptığı ihracatın büyük kısmı sanayi ürünlerinden oluşuyor. Kasım ayında en fazla dış satımı gerçekleştiren sektör, 37,9 milyon dolarla mücevher sektörü oldu. Sanayi ürünleri arasında en büyük ihracat artışını gösteren sektör de mücevher oldu; sektördeki ihracat artışı 33 milyon doların üzerinde gerçekleşti. Mücevher sektörünü 5,6 milyon dolarlık artışla otomotiv endüstrisi ve 3,6 milyon dolarlık artışla kimyevi maddeler izledi.

İhracatın yükseldiği diğer sektörler

Diğer dikkat çeken sektörler arasında hazır giyim ve konfeksiyon 8,5 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamulleri 8,1 milyon dolarlık, otomotiv endüstrisi 7,2 milyon dolarlık ve elektrik-elektronik sektörü 5,3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Ayrıca tekstil, makine ve halı sektörleri de önemli ihracat rakamlarına imza attı.

İl bazında ihracat dağılımı

İl bazında bakıldığında en büyük ihracat İstanbul’dan geldi. İstanbul’daki şirketler, 65,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Diğer iller arasında Bursa 5,9 milyon dolarlık, Ankara ve Gaziantep ise 3,3 milyon dolarlık ihracat ile öne çıktı. İzmir ise 2,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ticaret hacmi ve yatırımlar

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 2 milyar dolara yaklaşırken, Türkiye Kırgızistan’a yatırım yapan ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay Kırgızistan’a yaptığı ziyarette ise iki ülke arasında 19 anlaşma imzalanmıştı.