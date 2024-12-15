Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, Hatayspor'a konuk oluyor. Mersin Stadı’nda saat 13:30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hatayspor’da kritik maç

Ligde 18. sırada yer alan ev sahibi Hatayspor, kümede kalma mücadelesi veriyor. Teknik ekip, mücadeleye tam kadro hazırlanırken, maçın ev sahibi ekip için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Hatayspor’un maç kadrosunda:

Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Calvo, Lamine, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson ve Aboubakar yer alıyor.

Göztepe’nin çıkışı sürüyor

Öte yandan, Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig’de etkili bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor’u 3-1 yenerek moral depolayan İzmir temsilcisi, üst sıralardaki yerini koruma hedefinde. Göztepe’nin kadrosu şu şekilde:

Lis, Nazım, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Victor, Juan ve Romulo.

Hatayspor için bu maç, alt sıralardan kurtulmak adına bir fırsat, Göztepe içinse üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak adına önemli bir sınav olacak. Teknik taktik açıdan kıyasıya bir mücadelenin yaşanması bekleniyor.