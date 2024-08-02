Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından 2021 yılında başlatılan Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl dördüncü kez sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlikte, Türkiye ve dünyadan kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde kısa film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, seminerler, afiş sergisi ve Pitching Platformu yer alacak.

Pitching Platformu’na başvurular başlıyor

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek Pitching Platformu’na başvurular 1-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru koşulları ve formuna [basvuru.bornova.bel.tr](http://basvuru.bornova.bel.tr) adresinden ulaşılabilir. Kurmaca ve belgesel türlerine açık olan Pitching Platformu’nda seçilecek 10 kısa film projesinin yönetmen ve yapımcısı, 12 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek “Pitching Atölyesi”ne katılacak ve 13 Ekim 2024 tarihinde jüri karşısında projelerini sunacak. Jüri tarafından seçilecek 3 kısa film projesine "Ekipman Desteği Ödülü" verilecek.

Başkan Eşki’den genç sinemacılara destek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BBFO'nun yıllardır genç sinema tutkunlarını destekleyerek sektöre birçok başarılı isim kazandırdığını belirtti. "Bornova Belediyesi olarak kültür ve sanatın her alanına büyük önem veriyoruz. Gençlerimizin sanata olan ilgisini desteklemek ve yeteneklerini geliştirmek adına BBFO'nun bu değerli programını sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da genç sinemacılarımıza ekipman ve danışmanlık desteği sağlayarak onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi. Başkan Eşki, gençlerin daha iyi şartlarda eğitim alması ve sanatta fırsat eşitliği sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Pitching nedir?

Pitching, beyzbol teriminden ödünç alınmış bir kavram olup, bir film projesinin yönetmeni ve yapımcısı tarafından jüri karşısında sınırlı sürede sunulması anlamına gelir. Pitching, iyi bir atış yapmak, yani film fikrini jüriye etkili bir şekilde sunmak demektir.