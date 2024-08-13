Türkiye, Yunanistan'ın başkent Atina yakınlarındaki yangınlarla mücadelesine destek vermek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi. Uçaklar ve helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na başarıyla ulaştı.

Atina'daki yangınlar şiddetini artırıyor

Yunanistan, başkent Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle büyük bir tehlike altında. Şiddetli rüzgarlar yangının Attiki bölgesinin farklı noktalarına yayılmasına sebep oldu. Yangınlar nedeniyle 9 köy ve 2 hastane tahliye edilirken, ülkenin yarısı "kırmızı alarm" durumuna geçti.

Türkiye'nin yardım teklifi ve diplomatik destek

Türkiye, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine yardım teklifinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu durumu Atina yönetimine ileterek Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu bildirdi. Türkiye'de halihazırda büyük bir yangın bulunmaması, bu yardımı mümkün kıldı.

Yunanistan'daki durum

Yunanistan'ın başkent Atina'yı da etkisi altına alan yangınlar nedeniyle ülkenin sağlık merkezleri ve hastaneleri yüksek alarm durumuna geçti. Meteoroloji uzmanları, perşembe gününe kadar sürecek olan kötü hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınlarına karşı uyardı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olduğunu belirtti.