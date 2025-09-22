Türkiye’nin köklü şirketlerinden biri olan Oskar Holding, mahkeme kararıyla iflas etti. 1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren holding, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yapmıştı. Ancak Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek iflasına hükmetti.

2 milyar lirayı aşan borç yükü

Sözcü’den Murat Beyaz’ın haberine göre, Oskar Holding’in borç yükü 2 milyar lirayı aştı. Şirketin konkordato başvurusunda, ekonomik dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve maliyet artışları gerekçe gösterildi.

Akkuyu ve TEİAŞ projelerinde yer aldı

Türkiye’nin en önemli yatırımlarından Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile TEİAŞ’ın kritik altyapı projelerinde görev alan Oskar Holding, uzun yıllar enerji ve inşaat sektörünün güçlü aktörlerinden biri olarak öne çıkmıştı.

Konkordato talebi reddedildi

Oskar Holding, 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan ederek borçlarını yapılandırmak istemişti. Ancak mahkeme, şirketin ödeme gücünü kaybettiğini tespit ederek talebi reddetti. Bunun üzerine holdingin iflasına karar verildi.

47 yıllık serüven sona erdi

1976’da kurulan ve Türkiye’nin birçok stratejik projesinde yer alan Oskar Holding’in iflası, enerji ve inşaat sektöründe yankı uyandırdı. Şirketin 47 yıllık faaliyetinin ardından mali darboğazı aşamayarak iflas etmesi, sektörün içinde bulunduğu ekonomik zorlukların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.