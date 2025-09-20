Türkiye’nin önde gelen altın üreticilerinden İnci Kuyumculuk, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. 33 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şirket, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Konkordato kararı ve süreci

İnci Kuyumculuk’un konkordato ilanıyla ilgili karar doğrultusunda, alacaklılar ilanın yapılmasından itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz edebilecek. Dava dosyası 2025/782 esas numarasıyla kayda alınırken, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11 Aralık 2025’te yapılacağı açıklandı.

Şirketin üretim ve ihracat kapasitesi

1992 yılında kurulan İnci Kuyumculuk, yıllık 600 kilo üretim kapasitesi ve 5 bini aşkın ürün çeşidiyle Türkiye’nin önde gelen altın takı üreticilerinden biri olarak biliniyor. Şirket, her ay ürün yelpazesine yaklaşık 150 yeni model ekleyerek tasarım gücüyle dikkat çekiyordu. Pres, döküm ve CNC gibi üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla da sektörde öne çıkıyordu.

Uluslararası temsil ve pazarlama

Grup bünyesindeki Maya Dizayn Kuyumculuk ise 2006’dan bu yana pazarlama faaliyetleri yürütüyor ve yaklaşık 100 bin ürün çeşidiyle hizmet veriyor. Şirket, uluslararası fuarların daimi katılımcısı olarak Türkiye kuyumculuk sektörünü dünya çapında temsil ediyordu.