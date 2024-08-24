Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN projesine hız kazandırdığı vurgulanan analizde, uçağın teknik özellikleri mercek altına alındı ve 5. nesil savaş uçağı statüsüne ulaştığı teyit edildi. Çinli uzmanlar, Şubat 2024'te gerçekleşen ilk uçuşa dikkat çekerek, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlılığını ve KAAN'ın uluslararası alandaki potansiyelini değerlendirdi.

Türkiye'nin kendi gücünü inşa etmesi: F-35 programından çıkış ve KAAN projesi

Çinli askeri analistler, Türkiye'nin 2019 yılında ABD tarafından F-35 programından çıkarılması sonrası, kendi savaş uçağını geliştirme sürecine hız verdiğini belirtti. KAAN'ın, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasıyla başlayan bu süreçte, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı önemli ölçüde azalttığına işaret edildi. Analizde, Türkiye'nin yerli savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını %80'den %20'ye düşürdüğü de vurgulandı.

KAAN'ın özellikleri ve hedefleri: Gerçek bir 5. nesil savaş uçağı mı?

KAAN'ın süper manevra kabiliyeti, süpersonik seyir hızı, stealth (radarda düşük görünürlük) teknolojisi ve gelişmiş aviyonik sistemlerle donatıldığı belirtilen raporda, uçağın hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinde üstün performans göstermesinin hedeflendiği kaydedildi. Ancak, raporda KAAN'ın her ne kadar 5. nesil savaş uçağı olarak kabul edilse de, ABD'nin F-35 ve Rusya'nın Su-57 gibi daha gelişmiş uçaklarıyla tam anlamıyla boy ölçüşemeyebileceği uyarısı yapıldı. Bu bağlamda, yerli motor geliştirme sürecinin ve stealth teknolojisindeki deneyim eksikliğinin aşılması gereken zorluklar olduğu ifade edildi.

KAAN'ın uluslararası potansiyeli

Türkiye'nin KAAN projesi kapsamında yaklaşık 100 adet savaş uçağı üretmeyi ve Azerbaycan ile Pakistan gibi ülkelere ihracat yapmayı hedeflediği belirtildi. Raporda, Türkiye'nin 2028 yılına kadar 20 adet uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planladığı, 2029'dan itibaren ise aylık 2 uçak üretmeyi hedeflediği vurgulandı. KAAN'ın yılda 2,4 milyar dolarlık ihracat potansiyeli taşıdığına da dikkat çekildi.

KAAN'ın teknik özellikleri

KAAN, süperseyir kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği, yapay zekâ destekli aviyonik sistemleri ve Gökdoğan, Bozdoğan gibi yerli mühimmatları taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. 21 metre uzunluğundaki uçak, 2 × General Electric F110-GE-129 turbofan motorlarıyla donatılmış olup, 2.210 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni bir dönem

KAAN projesinin, Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük bir atılım olarak değerlendirildiği analizde, uçağın 5. nesil savaş uçağı statüsüne ulaşarak, Türkiye'yi bu alandaki sınırlı sayıda ülke arasına soktuğu belirtildi. Bu süreçte karşılaşılan zorluklara rağmen, KAAN projesinin başarıyla ilerlediği ve Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırdığı ifade edildi.