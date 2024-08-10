Ata tohumları için hazırlıklar sürüyor

Muğla’nın tarımsal üretim ve verimli topraklarıyla bilinen Büyükşehir Belediyesi, yerel tohum çalışmalarıyla üreticilere önemli destek sağlıyor. 29 Ekim 2016 tarihinde kurulan Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ata tohum üretim ve envanter çalışmalarına devam ediyor. ‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganıyla faaliyet gösteren merkez, tohumların dikimi ve üretimi işlemlerini tamamladıktan sonra tüm Türkiye'ye dağıtımını gerçekleştiriyor.

Yerel Tohum Merkezi’nin Kapasitesi

Merkez, envanterinde 980 çeşit ata tohumu bulunduruyor. Bu çeşitler arasında sebze tohumlarının yanı sıra orman, kaba yem ve tıbbi aromatik tohumlar da yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gıda Teknikeri Ahmet Babacık, “2025 yılı için tohum dağıtımı hazırlıkları kapsamında Nisan ayında dikilen fidelerden tohum çıkarma, yıkama ve kurutma işlemlerini sürdürüyoruz. Bu aşamaların ardından laboratuvarlarımızda çimlenme testi ve hastalık-zararlı analizleri yapılacak. Sağlıklı tohumlar, 1 Şubat itibariyle Türkiye'nin 81 iline ücretsiz olarak dağıtılacak” şeklinde bilgi verdi.

Dağıtım ve destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yerel tohum projeleri, tarımsal üretimi desteklemeyi ve ata tohumlarının korunmasını hedefliyor. Bu projeler sayesinde, tarım sektöründeki üreticiler ve çiftçiler, kaliteli ve yerel tohumlara erişim sağlayarak sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkıda bulunacak. Ücretsiz tohum dağıtımı, tarımda çeşitliliği artırarak ülke genelindeki tarımsal verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor.