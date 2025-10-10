Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı” kapsamında ikinci çağrı döneminin tamamlandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 81 ilde 529 yeni şarj ünitesi kurulacak ve 1 milyar TL’lik yatırım için 300 milyon TL’yi aşan hibe desteği sağlanacak.

Bakan Kacır’dan açıklama

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapma kararlılıklarını vurguladı:

"Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'mızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz."

Elektrikli araç altyapısında hızlı büyüme

Yeni yatırımlar, Türkiye’de elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi ve ülke genelinde hızlı şarj erişimini artırmayı hedefliyor. Bu program sayesinde, şehirler arası yolculuklarda elektrikli araç kullanıcılarının şarj bulma sorunu minimuma indirilecek.