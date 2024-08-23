Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçları, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik halk desteğinin, AK Parti iktidarı altında büyük ölçüde azaldığını ortaya koydu. Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, sonuçları değerlendirerek bu düşüşün, AK Parti'nin dış politika tercihlerindeki başarısızlıkların ve baskıcı yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti.

AK Parti’nin otoriterleşmesi AB umudunu bitirdi

CHP Eskişehir Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü, 2004 yılında Türkiye’nin AB üyeliğine destek oranının %70,2 iken, 2023 yılında %47,9’a düştüğünü vurguladı. Süllü, “AK Parti, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak, yargıyı siyasallaştırarak ve temel hakları ihlal ederek Türkiye’yi Avrupa değerlerinden kopardı. Bu süreç, halkın AB üyeliğine olan inancını da yerle bir etti” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre, kadınların AB üyeliğine verdiği destek, 2004’te %63 iken 2023’te %42,6’ya geriledi. Süllü, AK Parti’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi ve kadın haklarını hiçe sayan politikalarının bu düşüşün temel nedeni olduğunu belirtti.

Yaşam kalitesi ve AB umudu azaldı

TÜİK verilerine göre, 2004 yılında Türkiye’nin AB üyeliğinin yaşamlarına olumlu etki yapacağını düşünenlerin oranı %55,5 iken, 2023’te bu oran %40,1’e düştü. Erkeklerin %45,2’si, kadınların ise %35,2’si bu görüşü paylaşıyor. Süllü, “AK Parti’nin baskıcı politikaları, vatandaşların yaşam kalitesini düşürmüş ve AB umudunu azaltmıştır” dedi.

Gençlerin umutsuzluğu artıyor

Süllü, gençlerin %46’sının TÜİK araştırmasına göre mutsuz olduğunu belirtti. Gençlerin büyük çoğunluğu, AK Parti’nin torpil düzeninden mağdur oldukları için yurt dışında yaşamak istiyor. “Schengen vizesi zorlukları çeken gençlerimiz, çareyi yurtdışında arıyor” diye konuştu.

Türkiye’yi yeniden Avrupa’ya yaklaştırma sözü

Süllü, Türkiye’nin AB üyelik sürecini canlandırma konusunda kararlı olduklarını belirterek, “AK Parti’nin baskıcı rejimine karşı dimdik duruyoruz. Türkiye’yi demokrasi, insan hakları ve özgürlükler temelinde yeniden inşa edip, AB’ye tam üye yapacağız” ifadelerini kullandı.