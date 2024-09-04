Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik için başvuru yaptığını açıkladı. Rus haber ajansı RIA Novosti'ye göre Uşakov, "Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bunu değerlendireceğiz" dedi.

Rusya'nın BRICS dönem başkanlığını yürüttüğü dönemde, 22-24 Ekim'de Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin Kazan kentinde gerçekleşecek BRICS Zirvesi'nde, BRICS'in genişlemesi ana gündem maddelerinden biri olacak. Zirvede, Türkiye'nin başvurusunun da ele alınması bekleniyor.