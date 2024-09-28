Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan ve yaz aylarında pembe rengiyle ün kazanan Meyil Obruk Gölü, artan sıcaklıklar ve aşırı su kullanımı nedeniyle tamamen kurudu. 1970 yılında 31 metre su derinliğine sahip olan gölde, günümüzde su kalmadığı tespit edildi. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, gölün kurumasıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Göl 50 yıl önce 31 metre derinliğe sahipti

Prof. Dr. Eren, Meyil Obruk Gölü'nün Türkiye'nin en büyük su barındıran obruk göllerinden biri olduğunu belirterek, "Meyil Obruğu, doğal bir anıt niteliğindeydi ve geçmişte turizm açısından önemliydi. Ancak 2020'den itibaren gölde tamamen kuruma yaşandı. 50 yıl önce 31 metre derinliğe sahip olan gölün suyu, şu anda tamamen yok olmuş durumda" dedi.

Aşırı tarımsal sulama ve küresel ısınmanın Orta ve Batı Anadolu'daki sulak alanlar üzerinde yıkıcı etkilerine dikkat çeken Eren, "Meke Gölü, Çıralı Obruğu ve Meyil Obruğu gibi sulak alanlar artık tamamen kurudu. Bölgede yalnızca Kızören Obruğu'nda su kaldı, ancak onun da geleceği belirsiz" ifadelerini kullandı.

"Böyle devam ederse sulak alan kalmayacak"

Eren, bu durumun gelecekte Anadolu'ya çölleşmiş bir coğrafya bırakma tehlikesine işaret etti ve ekledi: "Sulak alanlarımızın çoğunu kaybettik. Eğer bu süreç devam ederse, Orta ve Batı Anadolu’da sulak alan kalmayacak gibi görünüyor."