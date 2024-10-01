Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan İnceburun Feneri, tarihi ve stratejik önemiyle denizcilerin güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Sinop iline 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu tarihi yapı, nesiller boyu aynı ailenin tarafından çalıştırılıyor.

İnceburun Feneri, Karadeniz kıyısındaki en önemli yapılardan biri olarak Sinop ilinin kuzeyinde konumlanıyor. Fener, deniz seviyesinden 26 metre yükseklikte yer almakta olup denizden 18 mil mesafeye kadar görülebiliyor. Bu özellikleriyle, denizciler için gece ve gündüz fark etmeksizin güvenli bir seyir sağlıyor.

İnceburun Feneri, 1863 yılında Karadeniz’de artan deniz trafiği ve güvenlik ihtiyacını karşılamak için yapıldı. O zamandan beri denizcilere rehberlik eden bu fener, günümüzde hem tarihi hem de mimari önemiyle ilgi çekiyor.

Çilesiz ailesi altı kuşaktan beri fenerin bekçisi

İnceburun Feneri’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, bekçiliğini altı kuşaktan beri Çilesiz ailesi yapması. İnceburun Deniz Feneri’nin bakıcılığını şimdilerde ailenin beşinci kuşaktan üyesi Erol Çilesiz yürütüyor.

Çilesiz, aile mesleğinin öyküsünü “Babam bu fenerde görevliyken 1965 yılında doğdum. Çocukluğumdan beri aşinayım, fenerdeki zorlu çalışma şartlarına. 1992 yılından beri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait bu fenerde hizmet vermekteyim. İnceburun Feneri, her şeyden önce bizim için bir iş yerinden fazlasıdır. Burası bizim evimizdir, yuvamızdır” diye anlatıyor.

Aile, fenerin işletme sorumluluğunu büyük bir özveri ve bağlılıkla sürdürüyor, bu da fenerin ayakta kalmasında önemli bir rol oynuyor.

Çilesiz, denizcilere yol gösteren, rehber olan fenerin, hiçbir zaman sönmemesi, işleyen sistemin hiçbir zaman aksamaması ve çarkın hiç durmaması gerektiğini söylüyor. Fenerin bakımına dair ise şunları söylüyor:

“Seyir yardımcısı olarak bu noktada denizlerimizdeki seyir emniyetini sağlıyoruz. Teknolojik olarak sürekli olarak kontrol altında olsa da gece boyu devamlı olarak fenerimizin mekanizmasını ve ışığını kontrol ederiz. Her sabah da rutin bakımlarımızı ve temizliğimizi yaparız. Hava şartlarına göre küçük bakım onarımlarını gerçekleştiririz. Düzenli aralıklarla da fenerde büyük bakımlarımız olur. İşimi gerçekten çok severek yapıyorum ve Türkiye'nin en kuzey ucundan; tarihi İnceburun Fenerimizden tüm denizcileri ve denizi sevenleri selamlıyorum.”

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