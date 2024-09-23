Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi’nde 260 metre uzunluğundaki renkli kaydırak, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, hem yerel halk hem de turistler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

Murat Dağı’na yeni bir değer

Açılış töreninde konuşan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Türkiye’nin en uzun renkli kaydırağını ilçeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Murat Dağı, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bu yeni kaydırak, ilçemize olan ilgiyi artıracak. Gediz’in turizm potansiyelini geliştirerek, bölgeyi 12 ay boyunca tercih edilecek bir destinasyon haline getirmeyi hedefliyoruz," dedi. Başkan Akel, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölge turizmine büyük katkı

Törene katılan Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da, iklim değişikliğinden dolayı beklenen kar yağışının gerçekleşmediğini dile getirerek, termal turizmin yanı sıra bu tür yenilikçi yatırımların bölgeye ilgiyi artıracağını vurguladı. Erbaş, renkli kaydırağın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu tür projelerin ilçenin turizmdeki değerini artıracağını ifade etti.

Renkli görüntülerle açılış

Açılış, Müftü Sebahattin Turan’ın duasıyla başladı. Ardından MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel’in tesiste kayak yapması, törene katılanların ilgisini topladı ve renkli anlar yaşandı. Tesis, ziyaretçilerin aileleriyle birlikte eğlenceli ve adrenalin dolu zaman geçirebileceği yeni bir alternatif sunuyor.

Kaydırak, bölgenin cazibe merkezi olacak

Türkiye’nin en uzun kaydırağı olarak kayıtlara geçen 260 metrelik tesis, bölgeye gelen ziyaretçilerin hatıralarında kalacak keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi, bu yatırımla sadece kış sezonunda değil, yılın her döneminde ziyaretçilerine hitap edecek bir alan olarak gelişiyor.