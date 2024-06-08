  • Şirince (İzmir, Selçuk)

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Şirince, tarihi Rum evleri ve eşsiz şaraplarıyla ünlüdür.

Sirince Koyu Izmir Kapak-1

Taş sokakları ve nostaljik atmosferiyle geçmişe bir yolculuk yapabilirsiniz.

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  • Doğanbey Köyü (Aydın, Söke)

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı olan Doğanbey Köyü, taş evleri ve doğal güzellikleriyle huzur dolu bir ortam sunar. 

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Eski Rum köyü olarak bilinir.

Aydin Doğanbey Köyü Gülcanacar (29) Kopya

  • Birgi Köyü (İzmir, Ödemiş)

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir köydür.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasıyla önem taşır.

Birgi Sofrasi

  • Küçükköy (Balıkesir, Ayvalık)

 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Küçükköy, sanat galerileri ve şirin kafeleriyle ünlüdür.

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Tarihi dokusu korunarak modern yaşamla harmanlanmıştır.

Küçükköy 1-1

  • Yeşilyurt Köyü (Çanakkale, Ayvacık)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Yeşilyurt Köyü, zeytin ağaçları ve taş evleriyle tanınır.

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Doğayla iç içe sakin bir yaşam sunar.

Ayten Ablanın Kahvaltı Mantı Evi Yeşilyurt 9

  • Kaleköy (Antalya, Kaş)

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kaleköy, Kekova Adası karşısında yer alır.

Simena Antik Kenti 1

Antik kalıntıları ve muhteşem deniz manzarasıyla dikkat çeker.

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  • Adatepe Köyü (Çanakkale, Küçükkuyu)

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde bulunan Adatepe Köyü, zeytinyağı ve tarihi taş evleriyle ünlüdür.

Adatepe Koyu Kucukkuyu 3 1200X800

Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alır.

Adatepe Zeus Altari Manzara C

Bu köyler, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler için ideal birer destinasyondur.

Editör: Simge Akbulut