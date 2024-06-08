Şirince (İzmir, Selçuk)

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Şirince, tarihi Rum evleri ve eşsiz şaraplarıyla ünlüdür.

Taş sokakları ve nostaljik atmosferiyle geçmişe bir yolculuk yapabilirsiniz.

Doğanbey Köyü (Aydın, Söke)

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı olan Doğanbey Köyü, taş evleri ve doğal güzellikleriyle huzur dolu bir ortam sunar.

Eski Rum köyü olarak bilinir.

Birgi Köyü (İzmir, Ödemiş)

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle büyüleyici bir köydür.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almasıyla önem taşır.

Küçükköy (Balıkesir, Ayvalık)

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Küçükköy, sanat galerileri ve şirin kafeleriyle ünlüdür.

Tarihi dokusu korunarak modern yaşamla harmanlanmıştır.

Yeşilyurt Köyü (Çanakkale, Ayvacık)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan Yeşilyurt Köyü, zeytin ağaçları ve taş evleriyle tanınır.

Doğayla iç içe sakin bir yaşam sunar.

Kaleköy (Antalya, Kaş)

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kaleköy, Kekova Adası karşısında yer alır.

Antik kalıntıları ve muhteşem deniz manzarasıyla dikkat çeker.

Adatepe Köyü (Çanakkale, Küçükkuyu)

Çanakkale'nin Küçükkuyu beldesinde bulunan Adatepe Köyü, zeytinyağı ve tarihi taş evleriyle ünlüdür.

Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alır.

Bu köyler, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek isteyen gezginler için ideal birer destinasyondur.