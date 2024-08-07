Katmanlı savunmada yeni dönem

Türkiye, uzun süredir üzerinde çalıştığı katmanlı hava savunma sistemi ailesiyle kendi hava savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. ASELSAN’ın öncülüğünde geliştirilen bu sistem, çeşitli irtifalardaki hava tehditlerine karşı kapsamlı bir koruma sağlamak amacıyla tasarlandı.

Yakın hava savunma sistemleri, alçak ve orta irtifa sistemleri hali hazırda envantere girmiş durumda. Şimdi ise, uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ilk etabı için geri sayım başladı.

Çelik Kubbe ile tam kapsama

Son yapılan komite toplantısında, bu sistemlerin birlikte çalışabilirliği, yeni geliştirilen hava radar sistem