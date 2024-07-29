Türkiye, yerli ve milli savunma sanayi projeleriyle gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA için Roketsan tarafından özel olarak geliştirilen SOMJ füzesi, hava savunma sistemlerini dahi aşabilecek yeteneklere sahip. İşte Roketsan SOMJ füzesinin özellikleri ve bu devrim niteliğindeki füzenin detayları!

“Vurucu güç, üstün kabiliyet!

Operasyonel esnekliği desteklemek üzere tasarlanan ve üretilen SOMJ, nihayet tüm özellikleriyle gün yüzüne çıktı. Roketsan’ın resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda, “Vurucu güç, üstün kabiliyet!” sloganıyla duyurulan SOMJ füzesi, Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı için özel olarak geliştirilmiş durumda. SOMJ'nin özellikleri arasında otomatik hedef algılama, kızılötesi görüntüleyici arayıcı (IIR) ve operasyonel esnekliği destekleyen modüler tasarım öne çıkıyor. Ayrıca paylaşılan görsellerde Bayraktar KIZILELMA’dan füze atışı anına da yer verildi.

Şu an için resmi kaynaklardan KIZILELMA ile SOMJ füzesinin atışının yapıldığına dair bir bilgi gelmedi, ancak yakın gelecekte bu konuda başarılı atış haberlerinin gelmesi bekleniyor.

SOMJ füzesinin sistem özellikleri:

Otonom Kullanım: SOMJ, yüksek derecede otonom özelliklere sahip, yani insansız savaş uçaklarıyla mükemmel uyum içinde çalışabilir.

SOMJ, yüksek derecede otonom özelliklere sahip, yani insansız savaş uçaklarıyla mükemmel uyum içinde çalışabilir. Uzun Menzil: 275 km'ye kadar ulaşabilen menzili ile geniş bir operasyonel alan sağlar.

275 km'ye kadar ulaşabilen menzili ile geniş bir operasyonel alan sağlar. Düşük Radar İzi: Düşük radar izi sayesinde düşman radarlarından kaçma kabiliyetine sahiptir.

Düşük radar izi sayesinde düşman radarlarından kaçma kabiliyetine sahiptir. Yüksek Beka: Zorlu hava koşullarında dahi görev yapabilme yeteneği.

Zorlu hava koşullarında dahi görev yapabilme yeteneği. Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm: Yüksek hassasiyetli hedefleme ve terminal safha güdüm özellikleri.

Yüksek hassasiyetli hedefleme ve terminal safha güdüm özellikleri. Karşı Tedbirlere Dayanıklı: Düşman savunma sistemlerine karşı yüksek direnç.

Düşman savunma sistemlerine karşı yüksek direnç. Ağ Merkezli Harekata Uygunluk: Modern savaş alanlarında ağ merkezli operasyonlara uygun tasarım.

Modern savaş alanlarında ağ merkezli operasyonlara uygun tasarım. Fırsat Hedeflerine Angajman: Beklenmedik hedeflere hızlı tepki verme kabiliyeti.

Beklenmedik hedeflere hızlı tepki verme kabiliyeti. Seçilebilir Vuruş Parametreleri: Görev sırasında değiştirilebilir vuruş parametreleri.

Görev sırasında değiştirilebilir vuruş parametreleri. Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme: Hedefe yönelik uçuş sırasında güncellemeler yapabilme.

Hedefe yönelik uçuş sırasında güncellemeler yapabilme. Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu: Çeşitli platformlarda kullanılabilirlik.

Teknik özellikler:

Uzunluk: ~ 3.9 m

~ 3.9 m Ağırlık: ~ 540 kg

~ 540 kg Menzil: 275 km (150 nmi)

275 km (150 nmi) Güdüm: ANS (Ataletsel Navigasyon Sistemi) / KKS (Küresel Konumlama Sistemi) / YRNS (Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi) / GRNS (Görüntü Referanslı Navigasyon Sistemi) / OHA (Otomatik Hedef Algılama)

ANS (Ataletsel Navigasyon Sistemi) / KKS (Küresel Konumlama Sistemi) / YRNS (Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi) / GRNS (Görüntü Referanslı Navigasyon Sistemi) / OHA (Otomatik Hedef Algılama) Harp Başlığı Tipi: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Zırh Delici

Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Etkili, Zırh Delici Harp Başlığı Ağırlığı: ~ 140 kg

~ 140 kg Arayıcı Başlık: IIR (Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı)

IIR (Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı) Platformlar: F-35 (JSF), F-16

F-35 (JSF), F-16 Hız: Yüksek Ses Altı