Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un ise en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla özelleştirildi.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Temmuz ayında ihalesi yapılan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Erdoğan’ın onayından sonra özelleştirildi.

Buna göre Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini Vahit Karaarslan yapacak.

Marina için Koç Holding’in de bulunduğu ihale; temmuz ayında gerçekleşmiş, ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini 2021’de Koç Holding kazanmış, ancak ihale Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmişti.

Kösedağı, “Belediye bu sürecin içinde değil” demişti

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, konuya ilişkin Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Bize bilgi verilmeden burada en ufak inşaata başlayacabileceklerini zannetmiyorum. Çünkü buna her şeyden önce Kadıköylüler izin vermez. Buradaki marina eskidi, bir güncelleme ihtiyacı olabilir. Bu nasıl yapılır? Bölgedekilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamuyla, belediyeyle ve gerekiyorsa büyükşehirle bir masa kurulur. Bir ihale yapılıyor ama en büyük paydaşı olması gereken Kadıköy Belediyesi bu sürecin içinde değil. Hatta sadece burası değil, Haydarpaşa ve Fikirtepe’deki projelerde de bilgimiz yok. Yeşil alanları artırarak, oradaki vatandaşların marinaya daha rahat girmesini sağlayarak bu işi yapalım. Kadıköy’de güzel projeleri imza atmış insanlar var. Konuşalım, ortak bir şey çıkaralım” demişti.

Ankara ve Didim’deki kamu mülkleri devredildi

Ayrıca Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara Akköprü’de, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait iki arsa da satışa sunuldu.

Toplamda 65 bin 421 metrekare olan bu arsaların satışı 7 milyar 500 milyon TL’ye GAMADOR İnşaat’a devredildi.

Didim’de de Sümer Holding’e ait 18 bin 339 metrekarelik arsa, 252 milyon TL bedelle Has Karaaslan İnşaat’a satıldı.

Aynı bölgede 6 bin 911 metrekarelik bir diğer arsa, 102 milyon TL’ye Bekay Turizm İnşaat’a devredildi.