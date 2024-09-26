Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli bir adım daha atıldı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, 25 Eylül 2024 tarihinde Tekirdağ Çorlu’da gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Bu başarı, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uçuş testinin detayları

Üçüncü üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı uçak, yer testlerini başarıyla geçtikten sonra havalandı. Uçuş testi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Test süreci, otomatik taksi, koşu ve teker kesme testleri gibi zorlu aşamaları kapsıyordu. Testin ardından Bayraktar, “Testlerimiz devam edecek, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

Yenilikçi özellikler

Bayraktar Kızılelma, yapısal ve aviyonik iyileştirmelerin yapıldığı üretim prototipi ile dikkat çekiyor. Art yakıcılı motor alternatifi sayesinde ses hızına yaklaşabilen uçak, yüksek hızlarda daha çevik manevra yeteneklerine sahip olacak. Ayrıca, AESA radarı ile donatılan Kızılelma, yüksek durumsal farkındalık sunarak en zorlu görevleri yerine getirebilme kapasitesine sahip.

Stratejik önemi

Bayraktar Kızılelma'nın kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilme yeteneği, özellikle denizaşırı görevlerde büyük bir stratejik rol üstlenmesini sağlıyor. Türkiye’nin TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapabilmesi, Mavi Vatan’ın korunmasında kritik bir öneme sahip.

Baykar, 2023 yılı itibarıyla 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek savunma ve havacılık sektöründe ihracat lideri oldu. Bu başarı, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yerini daha da güçlendirdi.

Bayraktar Kızılelma’nın teknik özellikleri

Uçuş Süresi: 5 saat

5 saat Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6 ton

6 ton Operasyonel İrtifa: 35,000 feet

35,000 feet Görev Yarı Çapı: 500 NM (deniz mili) / 900+ km

500 NM (deniz mili) / 900+ km Seyir Hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir) Faydalı Yük Kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

1500 kg (dahili silah istasyonları ile) Yüksek Manevra Kabiliyeti

Otomatik İniş ve Kalkış - Seyir

Düşük Radar İzi

SATCOM Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış

AESA Radarı ile Uyumlu

Bayraktar Kızılelma'nın başarıyla tamamladığı ilk uçuş testi, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geleceğin hava muharebelerine yön verecek teknolojilerin geliştirilmesinde Kızılelma’nın rolü, göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip.