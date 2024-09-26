UEFA Avrupa Ligi, 26 Eylül akşamı heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önemli mücadeleleri, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Maç programı

Bu akşam, UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden zorlu 9 maç gerçekleşecek. Temsilcilerimizin maçları, Türk futbolseverlerin ilgisini çekecek şekilde TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Temsilcilerimiz sahada

Fenerbahçe - Union SG

Saat: 19.45

Yayın: TRT 1

Beşiktaş - Ajax

Saat: 22.00

Yayın: TRT 1

Diğer karşılaşmalar ise Tabii Spor platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Diğer maçlar

Aşağıda, 26 Eylül'de oynanacak diğer karşılaşmaların programı yer almaktadır:

Malmö - Rangers

Saat: 19.45

Yayın: Tabii Spor

Braga - Maccabi Tel Aviv

Saat: 22.00

Yayın: Tabii Spor 4

Frankfurt - Viktoria Plzen

Saat: 22.00

Yayın: Tabii Spor 3

Lyon - Olympiakos

Saat: 22.00

Yayın: Tabii Spor 2

Roma - Athletic Bilbao

Saat: 22.00

Yayın: Tabii Spor 1

Tottenham - Karabağ

Saat: 22.00

Yayın: Tabii Spor

26 Eylül akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu 9 maç gerçekleşecek. Fenerbahçe, Union SG ile karşılaşırken, Beşiktaş ise Ajax'a konuk olacak. Her iki maç da TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Temsilcilerimizin bu zorlu mücadelelerde göstereceği performans, Türk futbolseverler için büyük bir merak konusu. Tüm maçlar için gözler ekranlarda olacak!