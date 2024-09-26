UEFA Avrupa Ligi, 26 Eylül akşamı heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önemli mücadeleleri, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.
Maç programı
Bu akşam, UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden zorlu 9 maç gerçekleşecek. Temsilcilerimizin maçları, Türk futbolseverlerin ilgisini çekecek şekilde TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
Temsilcilerimiz sahada
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Fenerbahçe - Union SG
Saat: 19.45
Yayın: TRT 1
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Beşiktaş - Ajax
Saat: 22.00
Yayın: TRT 1
Diğer karşılaşmalar ise Tabii Spor platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Diğer maçlar
Aşağıda, 26 Eylül'de oynanacak diğer karşılaşmaların programı yer almaktadır:
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Malmö - Rangers
Saat: 19.45
Yayın: Tabii Spor
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Braga - Maccabi Tel Aviv
Saat: 22.00
Yayın: Tabii Spor 4
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Frankfurt - Viktoria Plzen
Saat: 22.00
Yayın: Tabii Spor 3
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Lyon - Olympiakos
Saat: 22.00
Yayın: Tabii Spor 2
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Roma - Athletic Bilbao
Saat: 22.00
Yayın: Tabii Spor 1
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Tottenham - Karabağ
Saat: 22.00
Yayın: Tabii Spor
26 Eylül akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu 9 maç gerçekleşecek. Fenerbahçe, Union SG ile karşılaşırken, Beşiktaş ise Ajax'a konuk olacak. Her iki maç da TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Temsilcilerimizin bu zorlu mücadelelerde göstereceği performans, Türk futbolseverler için büyük bir merak konusu. Tüm maçlar için gözler ekranlarda olacak!