Bodo/Glimt Avrupa Ligi'nde Porto'yu geçti: 3-2 Bodo/Glimt Avrupa Ligi'nde Porto'yu geçti: 3-2

UEFA Avrupa Ligi, 26 Eylül akşamı heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önemli mücadeleleri, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Maç programı

Bu akşam, UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden zorlu 9 maç gerçekleşecek. Temsilcilerimizin maçları, Türk futbolseverlerin ilgisini çekecek şekilde TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Temsilcilerimiz sahada

  • Fenerbahçe - Union SG
    Saat: 19.45
    Yayın: TRT 1

  • Beşiktaş - Ajax
    Saat: 22.00
    Yayın: TRT 1

Diğer karşılaşmalar ise Tabii Spor platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Diğer maçlar

Aşağıda, 26 Eylül'de oynanacak diğer karşılaşmaların programı yer almaktadır:

  • Malmö - Rangers
    Saat: 19.45
    Yayın: Tabii Spor

  • Braga - Maccabi Tel Aviv
    Saat: 22.00
    Yayın: Tabii Spor 4

  • Frankfurt - Viktoria Plzen
    Saat: 22.00
    Yayın: Tabii Spor 3

  • Lyon - Olympiakos
    Saat: 22.00
    Yayın: Tabii Spor 2

  • Roma - Athletic Bilbao
    Saat: 22.00
    Yayın: Tabii Spor 1

  • Tottenham - Karabağ
    Saat: 22.00
    Yayın: Tabii Spor

26 Eylül akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu 9 maç gerçekleşecek. Fenerbahçe, Union SG ile karşılaşırken, Beşiktaş ise Ajax'a konuk olacak. Her iki maç da TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Temsilcilerimizin bu zorlu mücadelelerde göstereceği performans, Türk futbolseverler için büyük bir merak konusu. Tüm maçlar için gözler ekranlarda olacak!

Kaynak: HABER MERKEZİ