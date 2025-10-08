Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

5 setlik zorlu mücadelenin sonunda Fenerbahçe 3-2 galip ayrılarak tarihindeki 6. Şampiyonlar Kupası zaferini kazandı.

Maç set skorları

1. Set: VakıfBank 25-23 Fenerbahçe

2. Set: VakıfBank 25-21 Fenerbahçe

3. Set: Fenerbahçe 25-19 VakıfBank

4. Set: Fenerbahçe 25-18 VakıfBank

5. Set: Fenerbahçe 18-16 VakıfBank

Fenerbahçe, maç sayısını çevirdiği 5. setle maçtan 3-2 galip ayrıldı ve kupayı kazandı.

Tarihinde 6. kez zafer

Bu sonuçla Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Kupası şampiyonluk sayısı 6’ya yükseldi.

VakıfBank, organizasyonda 2013, 2014, 2017, 2021 ve 2023 yıllarında kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2009, 2010, 2015, 2022, 2024 ve 2025 yıllarında şampiyon oldu.

Eczacıbaşı ise 2011, 2012, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında kupayı kaldırmıştı.