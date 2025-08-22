Türkiye’nin ilk tüp bebek merkezi olma özelliğini taşıyan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi, 1988 yılında Prof. Dr. Refik Çapanoğlu’nun başkanlığında Prof. Dr. Erol Tavmergen ve Prof. Dr. Ege Nazan Tavmergen Göker’in öncülüğünde kuruldu. O dönemde yapılan ilk denemelerde, tedaviye alınan yedi hastadan ikisinin gebe kalması Türkiye için bir ilki temsil etmiş, elde edilen başarı oranı dünya ortalamalarının üzerine çıkmıştı.

“Kadın yaşı tüp bebek başarısında belirleyici”

Tüp bebek tedavisinde yaş faktörünün kritik önemde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tavmergen Göker, “Kadın 35 yaşını geçtiğinde başarı oranı düşmeye başlıyor, 40 yaşından sonra ise gebelik şansı oldukça azalıyor. Bu nedenle hem erkek hem kadın faktörünü değerlendirerek tedavi planlamak gerekiyor” dedi.

Mikroenjeksiyon ve genetik tarama umut oluyor

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte mikroenjeksiyon yönteminin de tedavilere dahil edildiğini belirten Prof. Dr. Tavmergen Göker, “Mikroenjeksiyon tek bir spermin mikroskop altında yumurtaya enjekte edilmesi ile embriyo oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca, bazı genetik hastalıkların önlenmesi amacıyla embriyodan alınan biyopsi ile yapılan ‘preimplantasyon genetik tanı (PGD)’ yöntemi sayesinde sağlıklı embriyo seçilip transfer edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Erken menopoz ve kanser tedavisine karşı koruma

Tüp bebek uygulamalarının sadece doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerle sınırlı olmadığını aktaran Prof. Dr. Tavmergen Göker, “Erken menopoz, kemoterapi gibi nedenlerle üreme yeteneğinin kaybolma riski olduğunda eşey hücreleri ve embriyolar -196°C’de dondurularak saklanabiliyor. Yasal süre beş yıl, ancak gerekli durumlarda Bakanlık onayı ile bu süre uzatılabiliyor” dedi.

“Hem tedavi hem eğitim merkeziyiz”

Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi’nin yalnızca tedavi değil, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim ve sertifikasyon merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tavmergen Göker, “Tüp bebek uygulamalarını yapabilmek için altı aylık eğitim ve sertifika zorunlu. Biz hem hastalarımıza en güncel tedavi yöntemlerini sunuyoruz hem de alanında uzman yeni hekimler yetiştiriyoruz. Merkezimiz, Ege Bölgesi’nin tek sertifikasyon merkezi olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.

37 yıllık yolculuğunda binlerce aileye umut olan Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi, bilimsel çalışmaları ve yenilikçi uygulamalarıyla Türkiye’nin bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.