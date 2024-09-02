Türkiye’nin kültürel mirası olan Bergama’da düzenlenen 88. Uluslararası Bergama Kermesi, 2-8 Eylül tarihleri arasında konserler, söyleşiler ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçecek. Kermes, büyük bir katılımla Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan kortejle start aldı.

Tarihi kermes coşkusu başladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1937 yılında başlayan ve Türkiye’nin ilk yerel kermesi olma özelliği taşıyan Uluslararası Bergama Kermesi, 88. kez düzenleniyor. Bu yıl 2-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kermes, Bergama'nın tarihi sokaklarında büyük bir kortejle başladı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, yerel yöneticiler, siyasi parti temsilcileri, yabancı konuklar ve çok sayıda Bergamalı katıldı.

Başkan Tugay, Bergama’nın kültürel mirasının önemine dikkat çekerek, “Bergama dünyanın en eski antik kentlerinden biri ve UNESCO Kültürel Mirası olarak kabul ediliyor. Bu kermes, Bergama’nın değerini, tarihini ve kültürünü daha da ileri taşımak için büyük bir fırsat. Hepimizin görevi, bu mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha ileriye taşımaktır” dedi.

"Bergama'nın gururu: 88 yıllık gelenek"

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, kermesin tarihine vurgu yaparak, "Bu şehirde doğmuş, büyümüş, ilçeye hizmet etmiş birisi olarak, 88. kez düzenlenen bu kermesin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çocukluğumdan beri merakla takip ettiğim bu etkinlik, ilçemizin en köklü geleneklerinden biri" ifadelerini kullandı.